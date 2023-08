Candidature-nationalité contestée : Les enseignants libéraux réponde aux détracteurs de Karim Wade

Le sujet sur la double nationalité soulevé ces derniers jours dans l’espace politique semble agacer les libéraux. C’est le secrétariat national des enseignants libéraux qui montent au créneau pour faire des précisions à ce sujet.





Le Secrétariat national des Enseignants libéraux rappelle que Karim Meïssa Wade n’est nullement concerné par les modifications du code électoral issues du dernier dialogue national car il est redevenu électeur et éligible depuis le 20 Août 2020. Il a refusé une amnistie en se fondant sur son sens de l’honneur et son attachement aux valeurs sénégalaises. « Karim Wade est présentement de nationalité exclusivement sénégalaise » considère le SN des enseignants du parti démocratique sénégalais.





Concernant la gestion des affaires publiques, les enseignants rappellent que Wade-fils n’a jamais été poursuivi pour détournement, surfacturation ou corruption mais plutôt pour « un fallacieux délit d’enrichissement illicite qui n’a jamais été démontré ». De plus, il est en règle avec le fisc avec l’obtention d’un quitus fiscal en 2019, année depuis laquelle il n’a exercé aucune activité professionnelle sur le territoire national, rappelant les libéraux.





Au regard des potentialités énormes dont regorge notre pays et du génie de son peuple, les Enseignants libéraux appellent les Sénégalaises et les Sénégalais à croire à un avenir plus prometteur avec surtout le retour Karim Wade dont « le leadership confirmé, la vision éclairée et les compétences avérées dans la gestion des affaires de l’État ont fini de convaincre qu’il est le seul modèle alternatif qui soit capable de sortir le Sénégal de l’ornière ». Cela passera immanquablement selon les enseignants libéraux, par la réconciliation nationale, des réformes hardies dans le système judiciaire, la renégociation des contrats pétroliers et gaziers, la redéfinition des outils de planification du développement économique et social du pays, etc.





Au demeurant, le Secrétariat national des Enseignants libéraux estime que ces raisons sont largement suffisantes pour faire du frère Karim Meïssa Wade le candidat du PDS à l’élection présidentielle de février 2024.