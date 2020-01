Candidature du Sénégal à la CAN 2027 ou 2029 : Le ministère des sports dément formellement l'information.

L'information a été relayée par une partie de la presse sportive Sénégalaise en cette entame de semaine. Le Sénégal serait un candidat sérieux à l'organisation de la prochaine coupe d'Afrique des Nations de football en 2027 et ou en 2029. Une information enthousiasmante qui a vite fait le tour des places publiques et autres lieux de convergence populaire. Sauf que, dans un communiqué officiel rendu public par le ministère ladite information a été formellement infirmée.





Selon le document, « À la suite d'articles parus dans certains journaux du mardi 28 janvier 2020 et repris par certains sites de la place, faisant état de l'annonce de la candidature officielle du Sénégal pour l'organisation d’une Coupe dAfrique des Nations pour 2027 ou 2029, je voudrais, apporter quelques éléments de précisions sur ces propos (...) L'acte de candidature d'une compétition internationale comme la CAN, relève de la responsabilité de la fédération, en accord et en partenariat avec les pouvoirs publics. » Précise le document qui entend ainsi rétablir les faits.





Car, toujours selon la cellule de communication du ministère des sports, les propos du principal concerné Matar Bâ, ont été déformés. Ce dernier se prononçant sur l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ Dakar2022), et l'état d'avancement des chantiers aurait tenu lesdits propos : « On nous a attribué l'organisation des JOJ en 2022. Et entre 2022 et 2023, on aura fini de tout construire et le Sénégal sera prêt pour accueillir et organiser une Coupe d'Afrique des nations de Football séniors... » Rien à voir avec une candidature officiellement formulée, d'après le communiqué...