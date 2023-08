Candidature de BBY : La jeunesse républicaine appelle à préserver l’esprit d’unité…

La Convergence de la jeunesse républicaine s’est félicitée de la dynamique dans les rangs du camp présidentiel en assistant à cette nouvelle phase qui voit le président Macky Sall ouvrir la voie à une compétition démocratique et saine en appelant les responsables intéressés à lui succéder, de se manifester. C’est un geste, selon le président de la Convergence de la jeunesse républicaine, qui témoigne de la volonté de leur leader de favoriser une continuité de son action et de permettre aux citoyens de choisir leur prochain dirigeant en toute liberté. C’est dans ce sillage que certains de nos camarades se sont manifestés, exprimant leur intérêt à porter nos idéaux et à représenter notre formation politique au sein de la coalition Benno Bokk Yaakar (BBY).







La COJER comprend toutefois l’existence de divergences de points de vue et de débats dans un processus démocratique d’une telle envergure au sein de notre formation politique. Ces discussions internes reflètent la richesse idéologique et l’engagement, selon le président de la Cojer, pour la construction d'un avenir meilleur pour le pays. Cependant, la jeunesse républicaine entend garder à l'esprit que l'unité et la discipline sont les piliers de leur action pour un succès garanti à l’issue de ce processus.







En sa qualité de Coordonnateur de la Convergence des Jeunesses Républicaines (COJER), Moussa Sow dit rappeler l'importance de rester concentrés sur les valeurs fondamentales et sur le rôle à jouer en tant que jeunes leaders. Dans cette période où des positions différentes peuvent émerger, il est impératif de faire preuve de patience, de lucidité et de respect en gardant à l'esprit que notre objectif ultime est l'avancement de la nation.







La jeunesse républicaine est invitée à attendre paisiblement la décision du Président Macky Sall pour le choix du candidat dans la coalition BBY. Privilégions l'intégrité et la discipline en soutenant la décision présidentielle. L'unité renforcera notre influence. La COJER se conforme au choix présidentiel, appelant au soutien total ainsi que des partisans des candidats à faciliter à leur mentor à accepter ce choix du leader de Benno...