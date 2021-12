Candidature coalition BBY à Thiès : les précisions de Abdou Mbow.

Lors de la mise en place du comité électoral communal de la coalition Benno Bokk Yakaar à Thiès Est, le 1er vice-président de l’Assemblée nationale, Abdou Mbow, a tenu à éclairer sur les diverses candidatures rencontrées à Thiès.



Le porte-parole adjoint de l'APR, d'adresser à l'endroit de l'opinion Thiessoise et de tous les autres, que les candidats du président Macky sont ceux qui portent les couleurs marron et beige de la coalition BBY. Il précisera en outre que chacun peut aller faire sa campagne parce que nous sommes dans une démocratie, « mais nous n’accepterons pas que des gens se permettent de tromper l'opinion en utilisant le nom du président Macky Sall et de notre coalition ».



S’agissant du comité électoral communal, Saër Magane tête de liste Majoritaire et candidat de la Coalition Bby au niveau cette commune a été porté à la tête dudit comité. Le doyen Ousseynou Keïta, responsable communal du parti socialiste a été choisi comme directeur de campagne...