Candidats à la présidentielle : le CNRA fixe les règles des plannings de campagne

Dans un communiqué , « Le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions réglementées des médias audiovisuels pendant les campagnes électorales » Des règles que régisse l’article 8 de la loi portant création du CNRA.





Aux termes de l’article L0.129 du Code électoral : « Le nombre, la durée et les horaires des émissions, ainsi que les modalités de leurs réalisations sont fixés par l’organe de régulation des médias après avis de la CENA, des organes de presse, de l’audiovisuel public et des candidats ou de leur mandataire ».



En application de ces dispositions, le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) toujours selon le communiqué invite les candidats à l’élection présidentielle, à communiquer à la RTS et au CNRA, une liste de deux mandataires, un titulaire et un suppléant, au plus tard le 30 janvier 2019.



Ces mandataires sont seuls habilités à remplir et à signer les fiches de montage des images filmées lors des meetings et autres manifestations couvertes par la Radiodiffusion Télévision sénégalaise.



En outre, le CNRA rappelle que les plannings de campagne de tous les candidats doivent parvenir à la RTS et au CNRA au plus tard le 30 janvier 2019, avec l’indication précise des lieux et dates.



Tout changement dans le planning de la couverture de la campagne doit être notifié par écrit à la RTS, 48 heures à l’avance, avec ampliation au CNRA.Signé Le President









Pour l’Assemblée du CNRA







Le Président