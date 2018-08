Candidate à la présidentielle de 2019 : Yassine Fall rejoint la course

A deux jours du lancement de la collecte de signatures en vue de la présidentielle de 2019, une nouvelle candidature vient de se faire découvrir. L'économiste Yassine Fall qui a consacré une bonne partie de sa vie dans les institutions internationales comme l'Organisation des nations unies a décidé de rejoindre la course.



Au moment où ces lignes sont écrites, la présidente du mouvement Déf Lila War fait face à la presse pour annoncer sa candidature. Pour cette ancienne fonctionnaire internationale, la situation dans laquelle le Sénégal se trouve nécessite qu'elle se retrousse les manches pour le sauver. "Face à l'absence d'une politique économique à même de sortir le Sénégal du gouffre dans lequel il se trouve, je suis dans l'obligation de sortir de l'immobilisme», argue Yassine Fall qui estime avoir les qualités requises pour diriger le Sénégal. A l'en croire, le Sénégal ressemble à un être malade dont tous les membres sont dans un état de dysfonctionnement très avancé. "Rien ne va dans ce pays. Le système sanitaire est malade. Les étudiants ne sont plus dans des conditions d'avoir de bons résultats dans leurs études. La justice n'est plus indépendante", a-t-elle martelé ; non sans se proposer comme une alternative crédible pour changer la face du Sénégal.



A la question de savoir si elle est en mesure de rassembler les signatures requises pour aspirer à une candidature, Yassine Fall répond par l'affirmative. Ce qui va sans dire qu'elle participera à la réunion de lundi prochain avec les services du ministère de l'Intérieur pour poser les premiers jalons de la collecte de signatures.