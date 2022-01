« Candidat de la diversion ou celui du Président Macky Sall ? » : La question qui fâche Mame Mbaye Niang de la coalition Sénégal 2035.

« On a vu Abdoulaye Diouf Sarr se revendiquer d’être le seul candidat de la majorité à Dakar, alors on veut savoir si Mame Mbaye Niang est le candidat de Macky Sall, ou le candidat de la diversion comme le disent certains ? », voilà la question qui a fâché Mame Mbaye Niang, le candidat à la ville de Dakar de la coalition Sénégal 2035.



Pour Mame Mbaye Niang, « il faut que les gens arrêtent de penser de telle sorte car le président Macky Sall n’a pas de candidat pour ces élections. Maintenant la coalition BBY s’est réunie pour choisir son candidat, comme l’a fait l’opposition. On est en élections locales et personne d’autre n’a le droit de les lier avec une élection présidentielle... »



Par ailleurs, même s’il est entièrement avec le président Macky Sall, Mame Mbaye trouve l’impérieuse nécessité de participer à la gouvernance locale sans aucune considération politique. « Même si aujourd’hui nous sommes entièrement avec le président Macky Sall, on a le droit de participer à la gouvernance locale avec les forces locales qui n’ont rien à voir avec la politique. Encore une fois, il n’y a pas de candidat de diversion. Les gens sont mus par la volonté de participer au développement local », précise Mame Mbaye Niang, candidat de la coalition Sénégal 2035 dans un entretien qu’il a accordé ce matin à Dakaractu, dans le cadre de ses activités de campagne à la conquête de la ville de Dakar…