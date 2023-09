Candidat de Benno Bokk Yakaar : Amadou Bâ, un homme affable et rassembleur raconté par ses proches et collaborateurs...

Après une longue attente, c’est enfin le Premier ministre Amadou Bâ qui a été choisi comme seul et unique candidat de la coalition présidentielle.

Son cursus professionnel en tout cas, plaiderait pour le choix qui a été fait. Après une maîtrise en sciences économiques couronné par un brevet de l'Enam option impôts et domaines, il fera toutes ses classes au sein de l'administration fiscale dont il deviendra le directeur des impôts et des domaines de 2006 à 2013, avant d'occuper la fonction de ministre de l’économie et des finances de 2013 à 2019, puis celle de ministre des affaires étrangères de 2019 à 2020, pour enfin atterrir à la primature.



Amadou Bâ, un homme affable et rassembleur qui a donc su gravir plusieurs échelons de l’architecture de l’État.



Des gens qui l’ont connu ont témoigné sur l’homme. « Nous avons déménagé aux Parcelles Assainies en 1979. Il a fait ses études primaires à l'école de la Route des Puits. Amadou est un homme gentil et bien éduqué. Il est exactement comme vous le voyez, sans tricherie », a déclaré sa sœur Fatoumata Bâ qui a été rencontrée par une consœur de la RTS.



Falilou Ndiaye, un expert fiscal et ami d’Amadou Bâ tient aussi des propos similaires sur l’actuel Premier ministre choisi pour représenter Benno Bokk Yakaar à la présidentielle de 2024. « C'est exactement ça Amadou Ba, un homme bien élevé, posé et travailleur. C'est un homme de paix pour faire court. Etudiant, on le surnommait gouverneur. C'est un de nos amis qui l'appelait ainsi à cause de sa prestance. En fait, ma conviction de toujours est que le décret est venu confirmer ce qui était déjà en lui », confirme l’ami de l’ancien directeur général des impôts et des domaines.



« Depuis 28 ans que je suis là, on a toujours mangé ici les vendredis et les dimanches. Amadou Ba a perpétué cette tradition familiale » lancera un autre témoin des bonnes actions du ministre Amadou Ba au niveau des Parcelles Assainies où il compte perpétuer les œuvres sociales de ses parents rappelés à Dieu. « Amadou Ba est un digne héritier de ses parents. Il est en train de terminer les travaux de cette grande mosquée », ajoute Mame Mbayang Mbaye amie de la famille de Amadou Ba aux Parcelles Assainies.



Revenant sur la modestie de l’homme et de son sens d’obéissance à ses parents, sa sœur de poursuivre : « Je confirme qu’il faisait le marché pour sa mère. Devenu grand, ma mère lui a trouvé un seau avec un couvercle pour plus de discrétion. »



Son ancien collaborateur Moïse Sarr, vient aussi donner sa version sur les qualités de Amadou Bâ : « C’est un homme disponible, ouvert et avec un esprit vif et très alerte. Il a une présence qui rassure et qui met ses collaborateurs en confiance », dira l’ancien ministre chargé des Sénégalais de l’extérieur qui était aux côtés de Amadou Bâ lorsqu’il était à la tête de la diplomatie sénégalaise.



Artisan majeur du plan Sénégal émergent, référentiel de la politique économique et sociale du Sénégal, « Amadou Bâ a été déterminant même lors du premier PAP (Plan d’Actions Prioritaires) pour la recherche de financements à Paris (groupe consultatif) » rappelle le ministre de la femme, Fatou Diané.



« Amadou Ba est véritablement sans rancune. Il est capable de tout pardonner », fait savoir l’ami, Falilou Ndiaye.