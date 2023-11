Candidat à la Présidentielle 2024 : Enfin le visage de Alpha Thiam révélé !

Alpha Thiam ! Ce nom écrit en rouge et vert est visible presque partout sur les murs de la capitale. Impossible pourtant, pour le sénégalais lambda, de mettre un visage sur ce nom qui surgit de nulle part. Le Teasing semble toutefois bien réussir pour ce candidat. Une stratégie de communication bien choisie. Eh oui, Alpha Thiam est parmi les 200 candidats déclarés à la présidentielle de Février 2024 sous la bannière des Forces Nouvelles Dimbali sa Rew (FNDR).



Dakaractu est allé à la découverte de cet acteur politique dont le programme pour la présidentielle de 2024, sonne plus comme de la poudre aux yeux des populations. En effet, le sieur Thiam qui a une vision large de la gestion de l’État, met sur la table des futurs électeurs, trente (30) propositions de rupture pour réinventer le Sénégal.



Temeer ou 500f « Yombal doundou bi »



Pour Alpha Thiam, un autre Sénégal est bien possible ! Le Sénégal où on peut vivre heureux avec seulement 500f cfa en poche. Ce billet de banque, rebaptisé "billet Macky" et que les griots ne souhaitent point voir sortir des poches de leurs "guerrs", fait partie du premier point du programme "Yombal Doundou bi", pour lutter contre la hausse exponentielle du coût de la vie. « Temer » pour 1 litre d'huile, 1 kilo de sucre, 1 litre d’essence, 2 kilos de riz et enfin « temer » ou (500f) pour l'autoroute Ila Touba/ Toglou.



Un projet que d'aucuns pensent utopique, mais "plus que réaliste", rétorque Alpha Thiam. Pour ce faire, le candidat déclaré insiste sur la renégociation de tous les contrats dits "léonins", qui, d’après lui, va permettre au peuple sénégalais de retrouver sa souveraineté nationale.



Parrainages ou l’étape de filtrage des candidats



Quid de l'étape cruciale des parrainages, M Thiam rassure : "on y est, on est sur le terrain pour la collecte. On sera dans le temps d'ici la fin du mois." Mieux, dira Alpha Thiam : "Le Sénégal est à la croisée des chemins et a besoin de peau neuve pour prendre en main les destinées du pays."

« Thiam Fils », l’héritier de….



Tout comme le lutteur Balla Gaye 2 qui aime rappeler aux gens qu'il a été baptisé avec l'argent de la lutte (Lamb), Alpha Thiam l'est aussi pour la politique, toutefois cela n'a jamais empêché ce novice dans la chose politique de tracer son chemin. Expert Rh International, juriste fiscaliste, le candidat déclaré est sorti des grandes universités en France (Panthéon Sorbonne). Il devient le CEO du Think Tank "l'Afrique révélée". Fils d'un ancien ministre du régime de Me Abdoulaye Wade, Thiam s'inspire de dirigeants africains dont Paul Kagame qui a transformé le Rwanda, après des décennies de lutte fratricide, puis une réconciliation nationale, de Patrice Talon, président du Bénin...