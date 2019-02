Candidat Macky Sall, Rendez-vous à l'évidence, en voulant déconstruire vous avez construit. ( Par Aminata Linguère)

Macky Sall, en imposant votre loi sur le Parrainage, il est clair que garder votre titre de Président a été la seule motivation. Vous aviez, une éniéme fois, tordu le bras à la démocratie Sénégalaise, violer le principe de la séparation des pouvoirs, manipuler la justice et abuser de vos pouvoirs en agressant vos potentiels adversaires, tout ceci juste pour obtenir un deuxième mandat.

Candidat Macky Sall, vous avez tout fait pour faire peur à vos adversaires politiques mais ces derniers sont restés dignes, courageux et vous ont tenu tête sans vasciller. Vos efforts auront été vains car oui il y'aura bel et bien élections présidentielles et ces adversaires que vous tentiez de réduire au silence vont vous combattre. Oui vous avez votre ministre de l'intérieur qui porte vos couleurs, oui vous disposez comme vous le voulez de votre fichier électoral, oui vous avez constitué les composants de votre Conseil Constitutionnel et tout porte à croire que ces derniers ont travaillé sur commande, mais vous avez malheureusement oublié qu'un crime n'est jamais parfait.

Candidat Macky Sall, votre commande de moins de cinq adversaires en face de vous a été suivie à la lettre mais comme nous le constatons souvent depuis votre arrivée, vous ne pouvez pas compter. Tous ceux que vous avez délibérément écarté participeront quand-même aux élections.

Idrissa Seck, votre peur de toujours, Idrissa Seck, l'homme devant qui vous avez toujours nourri un complexe inexplicable, Idrissa Seck, l'homme qui fait trembler votre Palais à chaque fois qu'il se prononce, Ce même Idrissa Seck est bien là et avec autour de lui, toutes les forces vives que vous vouliez écarter par peur de les affronter.

Vous pensiez qu'avec tous vos efforts fournis pour le dénigrer, pour le mettre en mal avec le peuple, vous alliez réussir à réduire votre ancien patron au simple participant sans danger? Hé bien vous vous êtes encore trompés. Idy est et restera votre souffre douleur.

Avec son Programme inclusif et progressiste qui garantit à chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais l'accès à la prospérité, la protection de ses droits et la promotion de ses talents individuels au service du bien-être commun, Idy ne vous donne aucune chance de finir votre projet inique. La vision 1-3-15-45 nous emmènera loin de Diamniadio. Nous y croyons et nous le soutiendrons.

Candidat Macky Sall, le contexte politique que vous avez vous même instauré montre à suffisance que vous ne pouvez gagner ces élections. Ne vous avisez surtout pas à écouter les laudateurs qui tenteront de vous convaincre que d'autres moyens que les urnes pourront vous faire gagner. Le peuple est là et veillera lui même à faire respecter son choix. Choix que nous avions porté sur vous et qui s'est soldé par un échec total.

Candidat Macky Sall, admettez votre impuissance et laissez la place à l'expérience et la maturité d'Idrissa. Cette grande Coalition Idy 2019 sera gagnante de ces présidentielles du 24 février inchallah.

Alors, Candidat Macky Sall, Rendez-vous à l'évidence et lâchez prise.

Aminata Linguère Walo Ndiaye

Membre de la Coalition Idy2019