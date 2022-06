Cancer de la gorge : le jeune Moustapha qui vit avec un tuyau relié à son ventre, mise sur les âmes charitables pour une intervention.

À la fleur de l’âge, le jeune Moustapha est atteint d'un cancer de la gorge qui a fini de le clouer au lit. Élève au cycle primaire, il a dû écourter ses études à cause de sa maladie et de ses visites constantes à l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye.



Depuis qu’il est atteint par la pathologie, Moustapha mène une vie très difficile grâce à un tuyau raccordé entre son cou et son ventre. Depuis un certain temps, il lui est difficile de parler et préfère ainsi se murer dans son silence.



Ne sachant plus à quel saint se vouer, sa famille place, aujourd’hui, tous ses espoirs sur la charité des bonnes volontés afin de subvenir aux frais que nécessiterait une intervention chirurgicale hors de leur portée...