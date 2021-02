Cancer chez l’enfant : Plus de 200 mômes sont diagnostiqués en 2020 (Dr Malick Anne, CDLMT)

Durant l’année 2020, 221 enfants au Sénégal ont été diagnostiqués du cancer et sont suivis au niveau du service pédiatrique de l’hôpital Le Dantec. Une information donnée par le Malick Anne, Coordonnateur Division de Lutte contre les maladies non Transmissibles, qui rappelle que chaque année 800 nouveaux cas de cancer chez les enfants sont attendus.



La leucémie, les neuroblastomes et aussi les rétinoblastomes sont les cancers les plus fréquents chez les enfants au Sénégal. Ces types de cancer peuvent être guéris si toutefois, ils sont diagnostiqués précocement, selon le Coordonnateur Division de Lutte contre les maladies non Transmissibles.



Ce dernier, dans cet entretien accordé à la rédaction de Dakaractu, s’est exprimé sur les défis et perspectives du ministère de la santé et de l’Action Sociale, notamment le projet de la décentralisation de la prise en charge des enfants atteints du cancer entrepris par ledit ministère.