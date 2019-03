Canal+ / Lancement de la première série policière Sénégalaise : "Sakho et Mangane" débarquent sur vos écrans ce 25 mars !

Le groupe Canal+ vient de lancer sa dernière grosse production audiovisuelle avec la série "Sakho et Mangane" deux flics qui débarquent à Dakar. La toute première série policière 100% made in Sénégal. Une grande innovation entreprise depuis plus de quatre ans (3 ans de développement, 1 an et demi de production et pas moins de 87 jours de tournage). Au total, une équipe d'au moins 150 personnes ont activement et diversement participé à l'écriture de la série, dont 3 réalisateurs Africains issus de trois pays Africain (Hubert Ndao, Toumani Sangaré...)





Dans une série d'intrigues, qui se déroule sur huit épisodes de 52 minutes chacune, le scénario écrit à la sauce Africaine, met en exergue une dimension mystique et surréaliste maintenu tout au long de la fiction. Zombis, démons, tueur à sarbacane, lion hypnotisé et nain invincible apparaissent et disparaissent au gré de l'enquête du commandant Sakho, et du lieutenant Mangane sous la houlette du commissaire principal Mama Bâ.

Une manière de créer des héros Africains, à travers la promotion du talent local. Pour ce faire, la série a été intégralement tournée dans des quartiers mythiques de la capitale Sénégalaise (Médina, Rebeuss, Mamelles, La grande Corniche, Dakar-Plateau...)

Depuis cinq ans Canal+ Afrique s'inscrit dans une dynamique de proposer un contenu répondant à la demande du public africain. Le lancement officiel de la série est prévu ce 25 Mars en exclusivité sur Canal+.