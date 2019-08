Canada : Le Dr Malick Diop, premier homme politique sénégalais Maitre en administration publique (MAP)

Dr Malick Diop vient de réussir le diplôme de maitre en Administration publique d’une des plus prestigieuses écoles nationale d’administration au monde : ENAP Ecole Nationale d’administration publique du Canada. Il devient ainsi le premier Homme politique sénégalais à sortir de cette grande école. L’entrée à l’ENAP se fait par un concours très serré et la formation à temps plein, dure 36 mois.

Doctorant d’état en pharmacie, option industrie à l’UCAD et DESS en administration des entreprises au FASEG, il devient ainsi Maitre en administration publique ENAP CANADA.