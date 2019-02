Can U20 : les «Lionceaux» s’offrent une troisième finale consécutive

L’équipe nationale junior du Sénégal s’est qualifiée en finale de la 21ème édition de la CAN des moins de 20 ans après avoir pris le dessus sur l’Afrique du Sud ce mercredi en demi-finale. Les « Lionceaux » restent ainsi fidèles au rendez-vous puisqu’ils vont disputer une troisième finale consécutive. Ils feront face au Mali, tombeur du Nigéria aux tirs au but, pour un remake. Le salut est venu d’Ousseynou niang. Le sociétaire de diambars a vu son centre être détourné dans ses propres buts par Givemore Khupe. Après deux finales perdues (2015 et 2017), le Sénégal tentera de remporter enfin ce trophée. Si cette génération y arrive ce serait le tout premier sacre continental de l’histoire du football sénégalais, puisque son palmarès se résume jusqu’ici à des victoires en coupes d’Afrique de Beach soccer et aux Jeux Africains 2015. Les « lionceaux » devront donc se défaire du Mali, tombeur du Nigeria, pour entrer un peu plus dans l’histoire.