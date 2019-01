Can 2025 : « Il n’y aura pas de co-organisation, entre le Sénégal et la Guinée »

Le président de la fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor avait fait une sortie en annonçant l’intention du Sénégal de co-organiser la Can 2025 en compagnie de la Guinée Conakry. Toutefois, le ministre des sports guinéen, Bantamba Sow, a dit non à la demande du Sénégal lors de la cérémonie de présentation des vœux du nouvel an au personnel de son département.

« La Guinée ne peut pas se camoufler derrière un pays pour dire que nous allons juste organiser la fête. La Guinée veut profiter de la CAN 2025 pour sortir des problèmes d’infrastructures. Donc nous allons profiter de la CAN 2025 pour réaliser les infrastructures dans les plus grandes villes de notre pays. Soit la Guinée n’est pas prête à organiser, soit nous sommes prêts à organiser et nous l’assumerons… il n’y a pas de co-organisation, 2025 sera la Guinée ou la Guinée », a-t-il précisé.