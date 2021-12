Can 2022 : Voici les 27 Lions qui iront au Cameroun, Mame Baba Thiam et Joseph Lopy font leur retour dans la tanière...

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football du Sénégal, Aliou Cissé, vient de dévoiler la liste de joueurs qui iront disputer la coupe d'Afrique des nations au Cameroun (09 janvier au 06 février 2022.)



Une liste sans grosse surprise mis à part les retours de l'attaquant de Kayserispor, Mame baba Thiam, déjà auteur de 8 buts cette saison et Joseph Lopy, le milieu de terrain du FC Sochaux-Montbéliard. Du reste, Aliou Cissé a préféré conserver son noyau dur avec 27 Lions habitués à la tanière.





Avec un regroupement à Dakar prévu le 27 décembre, les joueurs seront en terre sénégalaise pour au moins 4 jours, histoire d'assister à la cérémonie de remise du drapeau au palais de la République.



Les Lions iront ensuite à Kigali au Rwanda, dans le cadre de leur préparation. Un match amical est d'ailleurs prévu le 03 janvier avant de rallier le Cameroun.



Le Sénégal qui sera basé dans la ville de Bafoussam est logé dans le groupe B avec la Guinée, le Malawi et le Zimbabwe.





Gardiens : Édouard Mendy (Chelsea FC/ Angleterre), Alfred Gomis (Stade Rennais/ France), Séni Dieng (QPR/Angleterre)



Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Napoli/ Italie), Ibrahima Mbaye (Bologne FC/ Italie), Bouna Sarr (Bayern Munich/ Allemagne), Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace/ Angleterre), Abdou Diallo (PSG/France) Abdoulaye Seck (Royal Antwerp/ Belgique), Fodé Ballo Touré (AC Milan/ Italie), Saliou Ciss (AS Nancy/ France)



Milieux de terrain : Idrissa Gana Guèye (PSG/ France), Nampalys Mendy (Leicester City/ Angleterre), Pape Matar Sarr (Metz FC/ France), Moustapha Name (Paris FC/ France), Loum Ndiaye (Deportivo Alavés/ Espagne), Pape Guèye (Olympique de Marseille/ France) et Joseph Lopy (FC Sochaux)



Attaquants : Sadio Mané (Liverpool FC/ Angleterre), Boulaye Dia (Villarreal/ Espagne), Ismaïla Sarr (Watford/ Angleterre), Famara Diédhiou (Alanyaspor/ Turquie), Habib Diallo (Strasbourg/ France), Bamba Dieng (Olympique de Marseille/ France), Keïta Baldé Diao (Cagliari Calcio/Italie) Mame Baba Thiam (Kayserispor, Turquie.)