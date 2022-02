Can 2022/ Sacre des Lions : Pape Diop salue la performance de l’équipe nationale et invite à garder cet élan de solidarité et de cohésion nationale.

« Notre bonheur est a la dimension de la performance que viennent de reussir les Lions. En decrochant avec panache et pour la premiere fois la couronne continentale, ils ont ecrit assurement la plus belle page de l'histoire de notre football. Je tiens a leur rendre tout l'hommage qu'ils meritent pour avoir defendu vaillamment nos couleurs, hisse bien haut le drapeau national et procure un immense bonheur au peuple senegalais.



Je tiens aussi a feliciter le selectionneur national, Aliou Cisse et son staff, la Federation Senegalaise de Football et l'Etat du Senegal a travers le Ministere des Sports, pour avoir mis nos footballeurs dans les meilleures conditions de performance. Je remercie nos guides religieux qui les ont accompagnes par leurs prieres et le peuple senegalais qui s'est montre tres uni pour les pousser a la victoire finale. Je souhaite enfin que nous puissions garder ce bel elan de solidarite, d'unite et de cohesion nationale pour le plus grand bien de notre pays. Vive les Lions ! Vive le Senegal qui gagne ! « .



Pape DIOP, President de la Convergence Liberale et Democratique / Bokk Gis Gis