Can 2022 : Le président Macky Sall félicite les Lions après leur qualification.

En battant la Guinée Bissau hier, Sadio Mané et ses partenaires ont obtenu leur ticket pour la Can 2022 qui va se dérouler au Cameroun.



Le président de la République, a salué cette détermination des Lions qui se tirent d'affaire en se qualifiant en premier à la Can 2022.



« Je tiens à exprimer mes chaleureuses félicitations aux Lions, première équipe qualifiée pour la phase finale de la prochaine Coupe d’Afrique des nations de football »



Le président Macky Sall associera à ses félicitations, l'encadrement technique et administratif tout en leur souhaitant une bonne continuation...