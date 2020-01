Can 2021 : « L'objectif est d'aller en finale et de ramener la coupe » (Matar Ba)

Matar Ba est formelle. Son objectif pour la prochaine coupe d'Afrique des Nation est de voire les liins aller en finale est ramner la coup avec eux. Une mission qui ne sera pas de tout repos selon lui car pour se faire, le ministre des sports estime qu'il faut travailler d'abord le mental des joueurs non sans laisser l'aspect logistic qu'il considère etant un aspect fondamental. Dans la même foulé, le patron du sport sénégalais invites les lion à plus de respect également a leur adversaire quelque soit son niveau de jeux. Le ministre invite l'équipe nationale à plusvde respect . Pour Matar Ba l'objectif est unique: " On n'y va pas pour la finale, mais plutôt pour remporter la coupe ", a-t-il terminé...