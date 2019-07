Can 2019 : Le message de réconfort de Macky Sall aux ‘’Lions’’

Le président de la République a adressé un message de réconfort à l’équipe nationale du Sénégal qui vient d’obtenir son ticket pour les quarts de finale de cette Coupe d’Afrique des nations (Can) 2019. Les protégés du coach Aliou Cissé qui ont pu obtenir leur qualification à la suite de la victoire contre l’Ouganda (1 : 0) ont été félicités par Macky Sall, via un message sur son compte Twitter, lu par Dakaractu.



Dans ce message il se félicite de cette qualification de l’Équipe du Sénégal en ces termes : ‘’Chers lions, vous venez de passer le cap des huitièmes de finale de cette #CAN2019 avec cette brillante victoire. Je tiens à vous adresser, ainsi qu’à votre encadrement, mes chaleureuses félicitations et mes encouragements pour la suite de la compétition. De tout cœur avec vous’’, leur a-t-il soufflé.