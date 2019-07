Can 2019 / Crépin Diatta raconté par son entraîneur, Briegel et ses potes d'enfance...

Nous sommes à Lyndiane et plus précisément au quartier Jatiir. C'est ici que l'international Sénégal, Krépin Diatta, a commencé à tâter au ballon. Dakaractu Ziguinchor est allé au cœur du quartier rencontrer son entraîneur à l'école de football qui porte qui son nom Briegel. Nous avons rencontré son camarade de classe qui l'a emmené à l'école de football de Briegel pour la première fois.

Son entraîneur et ses potes d'enfance, nous racontent Krépin Diatta. Des anecdotes, des révélations et plusieurs choses inconnues sur l'homme Krépin Diatta, dévoilées par ses amis d'enfance à l'école de football Briegel.