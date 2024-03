Campagne réussie pour Amadou Bâ (Par El Malick Seck)

Alors que la campagne électorale tire à sa fin cette nuit, une victoire nette et sans bavure d'Amadou Bâ se dessine. Les dernières sorties du ticket Diomaye Sonko ont montré les limites du fameux projet. Le Sénégal responsable a compris qu'il faut une République debout, une monnaie solide et un homme serein et compétent à la tête du pays. Notre candidat a fini de prouver tel un stentor qu'il n' y'a pas photo entre lui et son principal rival. Amadou Bâ a été le seul candidat à être dans toutes les régions. Ces derniers jours il a bénéficié d'une vague de ralliements de qualité et l'essentiel de ses frères de parti qui le combattaient sont revenus à de meilleurs sentiments. Félicitations et merci à eux.



Pour le reste c'une étrangeté de voir l'exile de Doha, Karim Wade soutenir la coalition dont la directrice de campagne est son ancien bourreau. Qui avait dit qu'il ne sera jamais dans un même bateau que Mimi Touré ?

El Malick Seck (elmalickseck2021@gmail.com)