Campagne présidentielle: Probable libération de Sonko et Diomaye, la caravane de coalition Diomaye reste à Dakar

La caravane de la coalition Diomaye Président initialement annoncée à Tivaouane reste finalement à Dakar. Les raisons de ce changement de dernière minute seraient liées à l’annonce d’une possible libération des leaders de ladite coalition en l’occurrence Bassirou Diomaye Faye, candidat à la présidentielle et Ousmane Sonko, Leader du Parti ex Pastef. Ainsi, la caravane va sillonner le département de Keur-Massar et la commune de Mbao, pour ce quatrième jour de campagne.