Campagne présidentielle/Medina Yoro Foula(Kolda) : Zappé par tous les candidats…quels programmes pour le développement du département…

Etant le grenier agricole de la région de Kolda avec peu de commodités de développement, le département de Medina Yoro Foula mérite toutes les attentions des candidats à la présidentielle. Mais dans la foulée, ce département a été zappé pour le moment par tous les candidats aussi bien par le pouvoir que par l’opposition. C’est pourquoi, nous nous sommes penchés sur son cas en essayant de voir de près cette situation, si les programmes des candidats prennent en charge les réalités socio-économiques de ce département. C’est une interrogation que se pose tout le monde puisque la plupart des candidats ont zappé ce département acquis en majorité par Bby.







Ainsi, quelles lectures devraient faires les élus et les élites de ce département dont toutes les communes sont du Benno. Cependant, il y’a eu quelques avancées comme la construction de la boucle du Fouladou (en cours), l’électrification rurale, la construction de pistes de production, l’allègement des travaux des femmes. Malgré ces avancées, le chantier restant est énorme et les populations attendent beaucoup d’espoir sur cette présidentielle. Avec sa forte production agricole, les candidats devraient inscrire dans leur programme le volet de la transformation de ces produits sur place par l’implantation d’industries. Ainsi, cela augmentera la plus-value par la création d’emploi des jeunes. A ce titre, il est important d’ajouter dans ce panier l’accélération des travaux du PRODAC de Fafacourou tant rêvé par les jeunes et les femmes.







Même si les candidats n’ont pas battu campagne dans ce département, leurs représentants le font à leur place en sensibilisant sur leurs programmes. Dans cette dynamique, Bby serait plus en vue avec ses caravanes. Mais dans ce sillage, les populations auraient voulu rencontrer leur candidat pour échanger malgré le temps cours de la campagne.







A en croire Modou Kabir Kane (Bby) « même si les candidats n’ont pas foulé notre département, nous allons continuer le travail. Mais, je tiens à rappeler que nous aurions voulu voir notre candidat pour nous parler de son programme par rapport à notre département. Pour le moment, notre département est zappé par tous les candidats même s’il faut reconnaitre les grands efforts du Président Macky Sall pour son développement… »







Fatou Kébé une dame, la trentaine n’est pas de cet avis. Ainsi, elle avance « nous sommes une partie intégrante de la région de Kolda et du Sénégal donc nous méritons l’attention des candidats. D’ailleurs, nous les attendions pour leur faire part de nos préoccupations et de nos doléances. Aujourd’hui, on n’est pas sensé ignoré le rôle que nous jouons dans la production agricole et de l’élevage entre autres. En ce sens, j’invite nos élus et élites à corriger dans l’avenir cette situation. »







Pourtant sur le terrain politique, il y’a des hommes comme le Pr Cherif Balde(DG/LNR-BTP), Dame Cissé (député), Kalidou Sy( maire/MYF), Moussa Sabaly(PCD) de la mouvance présidentielle qui jouent un rôle important aux côtés des populations. Et ces derniers ne cessent de sensibiliser sur les réalisations de Macky Sall et des perspectives dans le département. D’ailleurs, le Pr Cherif Baldé joue un grand rôle dans l’autonomisation des femmes du monde rural, dans l’éducation, la sante, apporte son soutien à la jeunesse.







Aujourd’hui, le département a enregistré plus de 6.000 nouveaux inscrits dans le fichier électoral alors qu’il comptait 40.366 en 2019. C’est une avancée considérable puisque le département a 120 bureaux de vote contre 113 en 2019. Ce sont des chiffres à ne pas négliger d’où l’importance pour les candidats d’aller à la rencontre des électeurs pour constater de visu les forces et les faiblesses du terroir.







Il faut rappeler ici que les responsables politiques du département aussi bien du côté du pouvoir que de l’opposition ont répondu à l’appel de leur candidat dans la capitale du Fouladou. Mais est-ce une raison suffisante pour ne pas sillonner l’ensemble du territoire régional.