Campagne présidentielle : Mary Teuw Niane défie Déthié Fall et compagnie dans leur fief à Léona Hlm

A la suite d'une réunion organisée par le comité électoral départemental, le coordinateur Mary Teuw Niane a enchaîné ses activités politiques dans le faubourg de Sor, plus précisément dans les quartiers de Léona et des Hlm où son mouvement MTN est bien représenté.

Après avoir rencontré, les groupements de femmes, les jeunes, les personnes du troisième âge et des responsables de l’opposition, le Pr Mary Teuw Niane a terminé son séjour dans ces deux quartiers par un meeting organisé par le responsable de sa mouvance, El Hadj Makhtar Guèye, un ancien responsable du Parti Démocratique Sénégalais.

Cette forte mobilisation a permis aux militants de rendre un vibrant hommage au coordinateur du comité électoral départemental. En effet, tous les intervenants ont appelé à une forte mobilisation autour du MESRI pour une large victoire du candidat de la Coalition BBY au soir du 24 Février prochain.

Ils n’ont pas aussi manqué de souligner quelques doléances liées à l’autonomisation des femmes (formation, financement), l’emploi des jeunes et les questions liées au cadre de vie.

Des orateurs ont également pris la parole pour magnifier les réalisations du président Macky Sall à Saint-Louis et partout au Sénégal.

Le responsable de Léona, Makhtar Guèye a terminé son discours en louant les bonnes actions que le Pr Mary Teuw Niane ne cesse de faire au profit des populations. Une occasion choisie par ce dernier et tous les autres responsables pour lui offrir une natte de prière et un exemplaire du Saint Coran. Très touché par ce geste, Mary Teuw Niane a remercié tous les militants et responsables de l’APR qui sont sur le terrain et qui travaillent sans relâche pour la victoire de leur candidat.

À rappeler que les quartiers de Léona et des Hlm constituent un morceau de taille pour la Coalition BBY car l’opposition y est fortement représentée par la Coalition Idy 2019 avec des responsables comme Déthié Fall et le docteur Abdoulaye Ndoye qui y résident...