Campagne présidentielle 2019 / Idy à Koungheul : «D'après ce que j'ai vu, vous êtes déterminés à vous débarrasser de la "force et du niangal" dès le premier tour»

À l'étape de Koungheul après celle de Malem Hodar, le candidat de la coalition IDY2019 a de nouveau soulevé le problème qu'il définit comme étant le majeur des soucis des sénégalais. C'est celui lié à l'agriculture. "Partout où je passe au Sénégal, le discours reste le même", affirme t-il.

Idrissa seck fait aussi de la santé l'une de ses priorités et la promotion de l'emploi des jeunes de Koungheul. Il demandera à la population d'aller voter massivement le jour du scrutin et de sécuriser leur vote pour battre celui qui, selon lui, use de la "force et du niangal"pour diriger le pays...