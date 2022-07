Campagne pour les législatives : la communauté layène prêche l’apaisement.

La communauté Layène, à l’occasion de la célébration de l’Eid Al Adha communément appelée Tabaski, a invité les prétendants aux postes de députation à battre une campagne législative dans la paix.



À travers la voix du porte-parole de la communauté, Seydina Issa Lahi, la confrérie layène a appelé au respect des choix individuels pour des élections libres et transparentes.



Le maire de Yoff, Seydina Issa Laye Samb, qui a également, pris part à la prière, a invité les élus locaux à s’appropier du sermon de l’imam Mame Libass Lahi et de souscrire aux recommandations du religieux pour un Sénégal de paix et de concorde.



À l’instar de la majorité des musulmans du Sénégal, la communauté Layène a célébré, la Tabaski, ce 10 juillet, à Yoff Diamalaye.