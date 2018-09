Campagne pour le parrainage dans la Langue de Barbarie : Babacar Gaye, lieutenant de Mary Teuw Niane, obtient 2000 signatures

Le lion de la Langue de Barbarie, Babacar Gaye, ancien président de l’Association des jeunes pêcheurs de la langue de Barbarie, a lancé ce samedi, sa campagne de Parrainage du candidat Macky Sall, dans les quartiers de Santhiaba, Guet-Ndar, Goxu-Mbathie et de l’Hydrobase.



Le responsable de l’Apr, lieutenant infatigable du ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, s’est fixé l’objectif d’avoir dans ces trois quartiers de pêcheurs au moins 15.000 signatures pour le compte de son mentor.



Au cours de cette journée-marathon, Babacar Gaye n’a pas hésité à descendre sur le terrain pour inviter ses parents pêcheurs à parrainer la candidature du président Macky Sall pour le prochain scrutin présidentiel.



Rien que pour la journée du samedi, ce proche collaborateur du professeur Mary Teuw Niane a obtenu plus de 2.000 signatures dans la commune de Saint-Louis.



Dans le même ordre d’idée, ce leader politique charismatique de la Langue de Barbarie a fait comprendre à ses militants, sympathisants, parents, amis, voisins et autres partenaires, que son objectif sera atteint, précisant que ses parents pêcheurs portent dans leur cœur le président de la République qui, selon lui, a toujours était au chevet du peuple sénégalais et plus particulièrement, des communautés de pêcheurs de Saint-Louis.



A l’en croire, le chef de l’Etat a investi près de 15milliards Cfa pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie et de travail des pêcheurs de Saint-Louis. Autant de raisons qui, selon M. Gaye, doivent permettre à ses parents de Guet-Ndar, Santhiaba et de Goxu-Mbathie, de contribuer à la victoire du candidat Macky Sall au soir du 24 février 2019.



Le fait d’obtenir 2000 signatures dans son fief politique prouve aisément que Babacar Gaye est un cadre politique influent et bien écouté au sein des différentes communautés de pêcheurs de la ville tricentenaire.