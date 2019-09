Campagne nationale de reboisement : L' AMPAFS apporte sa contribution et propose son expertise.

Le Gouvernement a decidé dans le cadre de la mise en oeuvre du PSE/Vert, de planter 16.000.000 d'arbres à travers tout le pays. À cet effet, l'Association des militaires et paramilitaires de l'administration forestière du Sénégal (AMPAFS), a organisé dans la fôret classée de Mbao, une journée de reboisement, pour "accompagner les pouvoirs publics, dans le cadre de la mise en oeuvre des politiques de refôrestation et de gestion des ressources forestières", a souligné M. Oumar Daff, commandant des Eaux et forêts à la retraite, président de l'AMPAFS. Par ailleurs, le commandant Daff et ses amis se mettent à disposition du Ministère de l'environnement pour "accompagner leurs cadets en activité" et leur apporter toute leur expertise.