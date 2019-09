Campagne nationale de reboisement : 3000 arbres plantés dans la forêt classée de Mbao

Ce samedi 31 Août s'est tenue une journée de reboisement dans la forêt classée de Mbao. Ainsi, 3000 arbres, sur un objectif de 5000, ont déjá été plantés a déclaré le lieutenant Ibrahima Mar. Dans le cadre de la surveillance du site qui fait 70ha, 250 personnes ont été arrêtés entre 2018 et 2019 et doivent payer une amende comprise entre 50000f et 500000f cfa. La présente journée de reboisement s'inscrit dans le programme national de reboisement de 16 millions de plants partout au Sénégal..