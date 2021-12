Campagne nationale de lutte contre les feux de brousse : Le département de Kanel abrite un CRD spécial sur la question.

Afin de freiner la propension inquiétante des feux de brousse dans la région de Matam et un peu partout dans le pays, le ministre de l'environnement et du développement durable Abdou Karim Sall, en compagnie de ses services compétents, de l'administration territoriale de la région de Matam et les acteurs concernés, ont procédé ce matin au lancement des activités de sensibilisation pour la lutte contre les feux de brousse.



Pour cette première activité, la commune de Semmé a été choisie pour abriter le CRD spécial dédié aux feux de brousse. Un choix qui part du constat amer fait sur la propension des feux de brousse dans cette partie du Damga, au Fouta.



"Cette année on a enregistré une superficie énorme consumé par les flammes", regrette le gouverneur de la région de Mouhamadou Moctar Watt. D'où tout le sens de cette rencontre pour proposer les solutions les plus urgentes...