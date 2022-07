Campagne législatives : Ranérou déroule le tapis rouge à Aminata Touré et promet une majorité confortable au Président Macky Sall.

La tête de liste nationale de la coalition BBY a bouclé sa deuxième journée de caravane à Ranérou Ferlo, un peu tard dans la nuit, vers les coups de 23h 30. Dans cette localité, Aminata Touré et sa délégation ont été accueillies par la tête de liste départemental de la coalition BBY, Aliou Dembourou Sow et l’ensemble des responsables politiques et des militants qui s’étaient mobilisés massivement malgré l’heure tardive.



Prenant la parole tour à tour, Harouna Ba, l’ancien maire de Ranérou, Amadou Dawa Diallo, le président Conseil départemental et la tête de liste départementale, Aliou Démborou Sow, ont rassuré la tête de liste nationale de BBY quant à la victoire majoritaire au soir des législatives avec une majorité confortable. Mme Aminata Touré s’est félicitée de la grande mobilisation des militants et de leurs responsables, avant de boucler cette dernière étape de la deuxième journée de campagne…