Campagne électorale à Ndioum : Abdoulaye Daouda Diallo et Cheikh Oumar Hanne fument le calumet de la paix et unissent leurs efforts pour la réélection de Macky Sall dans le Fouta

Les responsables de l’APR dans le Fouta ont enterré la hache de guerre et fumé le calumet de la paix. Cheikh Oumar Hanne, maire de Ndioum et Abdoulaye Daouda Diallo, coordinateur départemental se sont finalement retrouvés après une période de divergence, pour sceller une unité durable mais également conjuguer leurs efforts pour faire gagner le président Macky Sall dans le Fouta lors des prochaines élections présidentielles. Les deux responsables ont mis à profit cette rencontre de sensibilisation et de mobilisation qui s’est tenue à Ndioum pour démontrer à tout le monde qu’ils ont tu leurs querelles et autres divergences internes et qu’à partir de maintenant, aucune zone d’ombre n’existe entre eux.



Cheikh Oumar Anne et Abdoulaye Daouda Diallo ont effectué ensemble une promenade au niveau de la commune pour rencontrer, échanger et communier avec les populations de cette localité, avant de faire face à la presse pour confirmer cette entente retrouvée.



Ce face à face a été une opportunité pour les deux responsables, dès lors que leur candidat de passage dans le département de Podor, les avait enjoint de se réconcilier, d'autant que le travail qu'ils ont effectué sur le terrain était à tout point remarquable.



Abdoulaye Daouda avec Cheikh Oumar Hanne et les autres responsables à ses cotés, a tenu à souligner qu’à la suite de l’accueil exceptionnel qui a été réservé à leur candidat à Podor le 5 Février dernier, il était tout à fait normal pour eux de revenir à Ndioum pour fêter ensemble cette adhésion massive des populations al pulhar et consolider par la même occasion cet acquis qui vient apporter la preuve sans équivoque que tout le département a fait confiance à Macky Sall et à la coalition Benno Bokk Yakaar. Sur la même lancée, le Dr Cheikh Oumar Hanne, maire de Ndioum a notifié à l’endroit des journalistes que cette paix est définitive, avant d’ajouter que dans tout grand groupe et plus particulièrement des groupes dont la compétence est reconnue, il y a des contradictions et des divergences mais tout cela est désormais derrière eux. « Ensemble nous allons œuvrer sans lassitude et veiller à la consolidation de cet élan qui portera notre département à la tête des localités qui enregistreront les meilleurs scores lors du scrutin du 24 Février prochain », a-t-il lancé.



Le ministre de faire le pari que leur objectif est d’atteindre les 96% avec un taux de participation de plus de 70% , car aujourd’hui toutes les conditions sont présentement réunies pour relever ce défi. Il faut toutefois souligner que le meeting de mobilisation prévu dans cette commune n’a pas eu et qu’il a été reporté a cause du décès de l’épouse de l’ancien adjoint au maire de Ndioum. Toutefois, les deux responsables ont affiché une très grande confiance pour le département de Podor qui selon eux, constitue le vivier électoral de Macky Sall et que la coalition BBY va remporter les élections et offrir à l’APR l’une de ses plus belles histoires en matière de politique...