Campagne électorale à Keur Mbaye Fall : Abdou Karim Sall marche pour la réélection du Président Macky Sall

Abdou Karim Sall et ses camarades camarades de la majorité présidentielle poursuivent leurs visites de proximité et ratissent large. Ce Mardi 05 Février 2019, les responsables de la majorité présidentielle sont en tournée à Keur Mbaye Fall.



Ils ne négligent aucun détail et comptent sur toutes les couches de la population sénégalaise pour donner au candidat Président un second mandat dès le 1er tour de la prochaine présidentielle. Avec en bandoulière leur slogan,« Le 24 février, c’est demain ; je vote Macky Sall ! », ils sont présentement en parfaite communion avec leurs militants et sympathisants...