Campagne électorale : Me Madické Niang entame par un déplacement à Porokhane... sans les journalistes

Ce dimanche 3 février marque le début de la campagne électorale pour la présidentielle de 2019. Il faut dire que tout n'a pas été parfait pour le démarrage de la campagne électorale du candidat Me Madické Niang. La grosse fausse note aura été la longue attente avant le départ du cortège. Une interminable patience au point d'indisposer journalistes et membres de la coalition Madické 2019.



Prévu à 9h, le départ du bus des envoyés spéciaux n'a finalement pris le départ qu'aux environs de 12h30, soit deux heures après le départ du cortège de la coalition "Madické 2019". Certains n'avaient plus à coeur d'attendre le deuxième bus, tellement les prolongations ont duré le temps d'un meeting électoral. Du coup, les reporters, photographes et cameramans, désignés pour suivre le candidat Me Madické Niang, n'ont pu rallier la cité bénie de Mame Diarra Bousso.



La coalition "Madické 2019", forte de plusieurs soutiens, a démarré sa tournée de campagne à Porokhane, à la quête du suffrage des sénégalais. Mais sans les journalistes, qui ont raté le départ du cortège. Le bus des envoyés spéciaux n'est pas venu à temps...