Campagne électorale : "Les règles de la compétition ont été déjà définies et les postures le seront", (Seydou Guèye, porte-parole Apr)

Un déjeuner thématique a été organisé, ce samedi, à l'initiative de la cellule d'appui pour le triomphe de Benno Bokk Yakaar (Catb). Une rencontre axée sous le thème : "Macky Sall, du mandat de redressement au mandat de transformation".



En marge de ce déjeuner, le porte parole du gouvernement, Seydou Guèye, interpellé sur la campagne électorale, soutient que les règles de la compétition ont été déjà définies et les postures le seront.



Selon lui, Macky Sall est un candidat qui boxe dans la catégorie des poids lourds. Et qualifie les autres candidats de génération spontanée ou d'hommes politiques micro-ondes. Avant de leur faire savoir que diriger un pays est une affaire sérieuse.



Cheikh Ahmed Tidiane Ba, président de la Catb, quant à lui, a invité la population à réitérer son soutien et sa confiance envers Macky Sall pour que ce dernier la fasse sortir des difficultés auxquelles elle fait face...