Campagne électorale : Le comité départemental de Benno dans les artères des Hlm.

La coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar, à l’instar des autres coalitions en compétition pour les élections législatives de 2022, a lancé hier sa campagne électorale. La tête de liste nationale a entamé la tournée avec des visites auprès des chefs religieux à Dakar.



Aminata Touré part ce lundi dans les régions, en débutant par Mbacké. Les autres investis de la liste de Benno Bokk Yakaar vont s’approcher des populations pour dérouler leurs programmes de campagne. C’est ainsi que le comité électoral avec la tête de liste départementale, Alioune Ndoye, s’est rendu en ce deuxième jour de campagne aux Hlm pour rencontrer les notables et imams en prélude des meetings et mobilisations politiques à mener durant les 21 jours qui arrivent.



Accompagnés de Abdou Karim Fofana, Jean Baptiste Diouf, Juliette Zingua, le maire Alioune Ndoye va rendre visite à la famille de feu Imam Ratib Abdoul Aziz Ndoye et de l’Imam Lamine Sarr avant d’aller à la rencontre des délégués de quartier.



Toujours aux Hlm, la délégation se rendra chez le président national des communicateurs traditionnels, El Hadj Mansour Mbaye et rencontrer enfin les mouvements associatifs des Hlm, les Badienu Gox et associations culturelles au siège du mouvement « Sa Degg Degg ».