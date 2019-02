Campagne électorale : L'Appel de Kourfia Diawara à toute la coalition Benno Bokk Yakaar depuis Ziguinchor

Kourfia Diawara, responsable politique de la coalition Bby à Ziguinchor, par ailleurs Recteur de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, a attendu minuit pour lancer son vibrant appel à ses frères de la coalition et aux concitoyens. Il les a invité à plus de vigilance, de ne pas répondre aux invectives. "Restez vigilants, ne répondez à aucune provocation, aux invectives. Pendant toute la campagne, ce que Macky Sall attend de nous, c'est d'aller dans les maisons, d'aller dans les foyers, d'ouvrir les portes des maisons, d'aller rencontrer nos frères et sœurs, de ne pas tomber dans des invectives juvéniles auxquelles nous assistons ici en Casamance", lance le Recteur qui recevait tard dans la nuit ses militants à son siège de Ziguinchor.