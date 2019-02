Campagne électorale BBY : Abdou Karim Sall à Pikine pour la réélection du Président Macky Sall.

C’est confirmé ! Pikine est plus que jamais dans l’escarcelle de BBY et tout à fait acquise à la cause du Candidat Président Macky Sall. À preuve, la réussite de la grande caravane départementale de ce jeudi 07 Février en est une parfaite illustration. M. Abdou Karim Sall s'est ainsi réjoui de "la mobilisation des militants et sympathisants de la majorité présidentielle" laquelle, pour reprendre ses mots, "a été exceptionnelle." Et d'ajouter

« Restons mobilisés ! Le 24 février, c’est demain ; je vote Macky Sall ! »