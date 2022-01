Campagne électorale : Abdoulaye Diouf Sarr et Amadou Ba marchent sur Dakar.

Le candidat de la coalition BBY pour la ville de Dakar, Abdoulaye Diouf, débute sa campagne électorale par une journée très serrée partagée entre caravane, visites de proximité et meetings.



En cette matinée du samedi 08 Janvier 2022, marquant le début de la campagne électorale (locales et départementales), le candidat à la ville de Dakar a démarré ses activités politiques par une caravane dans les artères de la capitale.



Après le départ pris à la permanence de l'APR sise sur la VDN, Abdoulaye Diouf Sarr, accompagné du ministre Amadou Ba et d'une cohorte de véhicules, a commencé à sillonner Dakar.



Mermoz marque le premier point de chute du candidat, suivie de Ouakam, Ngor, Yoff, Grand Yoff, Patte d'Oie et enfin le candidat clôturera sa première journée de campagne par un méga meeting au stade municipal des Parcelles Assainies...