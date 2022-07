Campagne des Législatives : Ce que le Chef de l'État demande au ministre de l'Intérieur.

« Le président de la République demande au Gouvernement et particulièrement au Ministre de l’Intérieur, de prendre toutes les dispositions pour un bon déroulement du processus électoral », selon toujours le même document.



Voter les lois, contrôler l’action du Gouvernement et évaluer les politiques publiques, telles sont les prérogatives de l’Assemblée nationale, si l'on en croit le Chef de l’État. Il a tenu à saluer le « travail des honorables députés de la treizième législature (majorité comme opposition) ».



Macky Sall s'est, par ailleurs, réjoui du rôle des parlementaires qui ont « accompagné, selon les spécificités politiques, l’action du Gouvernement, dans le respect des prérogatives de chaque institution ».



« Le Chef de l’État engage, en outre, le Gouvernement à accélérer le processus de réhabilitation du siège de l’Assemblée nationale et de ses annexes », lit-on encore dans le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 6 juillet.