Campagne de vaccination / Covid-19 : Installation officielle du comité de suivi et de contrôle des opérations...

C'est désormais officiel, le comité de suivi et de contrôle des opérations de vaccination a été installé ce 22 février, par arrêté numéro 02-549 du 19 février 2021.



L'entité qui trouve siège au ministère de la santé et de l'action sociale, va veiller au respect des procédures de vaccination, à la planification des activités de mise en œuvre entre autres objectifs connexes.



Dans son organigramme, le comité est composé d'un président en la personne du ministre de la santé et de l'action sociale, d'un rapporteur et des membres.

Ainsi, la mise sur pied de ce comité rend imminente le démarrage de la campagne de vaccination contre la covid-19 dont le lancement est prévu, ce 23 février.

La stratégie nationale de vaccination vise 90% des cibles d'ici à la fin de l'année.



Priorité sera accordée au personnel sanitaire, les sujets âgés de plus de 60 ans, ceux présentant ou non des comorbidités et toute autre personne traînant une pathologie. Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr a saisi la tribune pour inviter les citoyens à s'approprier de la campagne de riposte contre la covid-19.



3,500 millions de personnes sont ciblées dans cette campagne de vaccination qui démarre officiellement, ce 23 février. Pour un besoin de 7 millions de doses, les autorités sanitaires entameront la campagne sur l'étendue du territoire national avec ce premier lot de 200.000 doses...