Campagne de suivi agricole / Moussa Baldé (MAER) à Sédhiou : « Je pense que de façon globale l’agriculture se portent très bien… Tout le monde se rappelle de cette belle image… »

Après Kolda, le ministre de l’agriculture a fait cap sur la région de Sedhiou ce jeudi 26 août pour s’enquérir de l’état des cultures et du déroulement de la campagne agricole 2020/2021. Ainsi, il a procédé à la remise symbolique de tracteurs au sein de la DRDR, puis a visité le domaine agricole de Séfa et enfin le périmètre agricole de Cheikh Tidiane Cissé à Médina Bambali. Au cours de cette étape comme toutes les autres, il s’est félicité de l’état des cultures et du déroulement de cette campagne agricole.



En visitant le champ du producteur modèle Cheikh Tidiane Cissé qui a emblavé plus de 200 ha au village de Médina Bambali, le ministre Moussa Baldé estime : « je félicite Cheikh Tidiane Cissé pour son engagement pour une agriculture diversifiée car nous voyons ici de l’arachide, du maïs et du mil. On peut dire que c’est un producteur modèle de la vision que nous avons de l’agriculture sénégalaise. On sait que Sédhiou par excellence est une région rizicole. Et au vu des cultures d’arachide, de maïs, de mil, du riz je pense que de façon globale l’agriculture, selon le DRDR se portent très bien. »



C’est pourquoi, il précise : « tout le monde se rappelle de cette belle image du président Macky Sall avec les femmes dans la vallée de Diaroumé qui a fait le tour du monde. »



Cheikh Tidiane Cissé, producteur modèle de dire toute « sa satisfaction de la visite du ministre dans son champ. Il est important pour nous que le ministre de tutelle vienne voir dans quelles conditions travaillent les producteurs. C’est pourquoi, nous nous félicitons de cette démarche du ministre que nous saluons beaucoup. Je dois signaler que nous avons reçu les intrants à temps (engrais et semences). Aujourd’hui, on se retrouve dans la politique agricole car nous y tirons notre épingle du jeu en parvenant à nos besoins alimentaires, sanitaires entre autres. Cependant, nous voulons qu’on nous renforce en matériel agricole surtout l’obtention d’un tracteur. »



Avant ce site, Moussa Baldé a procédé à la remise symbolique des deux nouveaux tracteurs du projet PROVAL-CV destinés aux vallées rizicole de la région. Ainsi ces derniers vont permettre d’accroitre les rendements dans la région. Mais également, il a visité le domaine du PRODAC de Séfa où il s'est prononcé en ces termes : « une mutualisation des ressources avec le PRODAC sous l’expertise des producteurs de la vallée de l’Anambé va permettre d’augmenter les rendements. L’objectif est d’encourager les jeunes qui ont emblavé 50 ha pour produire des semences pour le riz de plateau pour une autosuffisance de semences à proximité. C’est pourquoi, cette région reste importante pour l’autosuffisance alimentaire mais surtout pour celle du riz. »



Revenant sur la mise en place de l’engrais dans la région il précise « Il n’y a eu aucun problème de mise place pour les semences et l’engrais évalué à 60%. Mais, nous allons essayer de renforcer la région en triple 15, en urée entre autres. Et je pense que bientôt au moins, on aura un objectif de 80% de mise en place dans la région. »



Au cours de cette tournée, le président du Conseil départemental de Bounkiling, M. Diaïté a chaleureusement félicité le ministre de l’agriculture. Ce dernier souligne « depuis que Moussa Baldé est à la tête du ministère, on note les avancées et les bons résultats. Et ceci est dû à son engagement pour la souveraineté alimentaire… »