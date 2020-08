Campagne de reboisement national : 699 arbres plantés à Tivaouane et Ndiassane par Abdou Karim Sall.

Dans le cadre de la lutte contre la déforestation, le ministre de l’environnement et du développement durable, Abdou Karim Sall a entamé la première étape d'une campagne nationale de reboisement à Tivaouane et Ndiassane. De manière symbolique 699 arbres ont été plantés. Une action citoyenne qui nécessite l'adhésion des populations pour lutter, selon Abdou Karim Sall, de manière durable et inclusive contre ce fléau. Une initiative saluée par le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour et le Khalife de Ndiassane, Cheikh Al Bécaye Kounta. Le ministre Abdou Karim Sall a invité, ainsi, les populations planter des arbres, mais également de participer à leur entretien pour la réussite du projet.