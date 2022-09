Campagne de reboisement 2022 / Lutte contre la désertification : La fondation Endeavour Mining met en place une ferme de 13 ha dans la commune de Gabou.

La multinationale Endeavour Mining cooperation, est présente en Afrique de l’Ouest où elle est leader, notamment au Sénégal avec la mine d'or de Sabodala-Massawa, 4 mines au Burkina Faso, une mine et un projet de développement en Côte d'Ivoire.



Sur le plan social, Endeavour a une fondation appelée "la fondation Endeavour Mining" qui porte tout ce qui est projet de développement durable, les projets en terme de contribution socio-économique au niveau des pays partenaires. C'est cette fondation qui a initié et discuté avec l’Agence sénégalaise pour la reforestation et la grande muraille verte.



Cette discussion entre dans le cadre, non seulement, « du projet de reforestation de l'environnement et de la biodiversité, de la création d'eco-village, des écosystèmes, mais aussi des activités de résilience et de préservation des moyens de subsistance », a dit Abdoul Aziz Sy, Dg de SGO.



À cet effet, l’Agence panafricaine de la muraille verte avec sa composante sénégalaise l’ASERGVM, et Sabadola Gold Operation avaient signé le Mardi 17 Mai 2022 à Abidjan, dans le cadre de la COP, un protocole qui est composé d’un budget de 40 millions de FCFA, pour aider à la reforestation au niveau des zones cibles de la grande muraille verte.



La région de Kédougou ne se trouvant pas dans le couloir de la grande muraille verte, c’est la commune de Gabou, dans le département de Bakel qui a été ciblée avec un projet de reboisement devant couvrir 130 ha.



La journée de reboisement a eu lieu ce 02 Septembre 2022, en présence des autorités de Eaux et forêts, de la SGO et des collectivités territoriales...