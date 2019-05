Campagne de lutte contre le paludisme / Abdoulaye Diouf Sarr : « Il s'agit de distribuer 10 millions de moustiquaires imprégnées d'une valeur d'environ 17 milliards de Fcfa... »

La journée mondiale de lutte contre le paludisme a été célébrée cette année à Keur Ayip (département de Nioro) entre les deux Républiques soeurs du Sénégal et de la Gambie. À cette occasion, le ministre de la santé et de l'action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr et son homologue de la Gambie, Amadou Lamine Samakeh, ont procédé au lancement officiel de la campagne universelle de distribution de moustiquaires imprégnées à longue durée d’action (MILDA). Selon Mr Sarr, les deux pays ont fait des efforts importants dans la lutte contre cette maladie, mais celle-ci reste encore un "ennemi redoutable". Au Sénégal, la morbidité proportionnelle palustre est passée de 5,40% en 2013 à 4,2% en 2018, soit une réduction de 22%. La mortalité proportionnelle palustre quant à elle, est passée de 7,50% en 2013 à 1,9% en 2018, soit une réduction de 75%. Pour cette année, le Sénégal compte ainsi distribuer 10 millions de moustiquaires imprégnées d'une valeur d'environ 17 milliards de Fcfa, selon le ministre de la santé et de l'action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr...