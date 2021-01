Campagne de distribution de masques : Pape Demba Bitèye et Mohamed Ndiaye Rahma, répondent favorablement à l'appel du comité régional de gestion des épidémies.

Au moins 30.000 masques ont été distribués dans les trois départements de la région de Kaolack ( Nioro, Guinguinéo et Kaolack) par le comité régional de gestion des épidémies.



Et cet effort a été matérialisé grâce à l'appui des bonnes volontés qui se sont encore une fois distinguées. Et parmi celles-ci, le directeur général de la Senelec, Pape Demba Bitèye, qui a apporté une contribution conséquente de 10.000 masques.



Un autre leader s'est aussi illustré. Il s'agit de l'ambassadeur itinérant qui a mis sur la table une contribution financière qui a aidé à la prise en charge de certains besoins. L'on attend dans les heures à venir l'appui d'autres structures basées à Kaolack et à Dakar qui viendront prêter main forte aux membres du comité régional de gestion des épidémies.



Ces actions sociales arrivent au moment où la région de Kaolack, notamment la commune, est touchée de plein fouet par la pandémie. Aujourd'hui seulement, on parle de 18 cas communautaires...