Campagne de déguerpissement aux Parcelles Assainies : « Moussa Sy doit privilégier le dialogue avant que cela dégénère… » (Ansoumana Danfa, chargé de mission à la présidence).

Sommés de quitter les lieux dans un délai de 21 jours, les commerçants des Parcelles Assainies se trouvent confrontés à des difficultés face au maire Moussa Sy. En effet, ce dernier qui veut les déguerpir, doit, selon le président du Mac/Authentique, « installer un climat de dialogue, de discussion avec ces commerçants qui, souligne-t-il, « sont là depuis 19 ans et ont des droits que la mairie doit préserver. »

Toujours, Ansoumana Danfa de continuer en disant : « ces gens ont fait beaucoup de réunions pour trouver des issues heureuses à l’issue de ces discussions. Cependant, il faut savoir préserver les intérêts des populations ».



En alerte, il estime que « cette étincelle qui circule à Dakar, ne doit pas être admise aux Parcelles Assainies. » D’ailleurs poursuit-il, « le président de la République est la représentation même du dialogue car, il fait montre de discussion et d’échanges. Donc ses alliés et collaborateurs doivent adopter la même stratégie pour l’intérêt de tous ».



Le conseiller du président de terminer en disant : « ces gens nous ont tous aidé. Y compris lui (Moussa Sy). Donc, privilégions les concertations afin de favoriser un climat stable qui verra l’aboutissement de l’intérêt de tous ».