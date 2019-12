Campagne de commercialisation de l’arachide : « Pour la première fois dans l’histoire du Sénégal, les producteurs arrivent à écouler leur production » (Moussa Baldé, MAER)

Invité sur le plateau du Rétro 2019 de la RTS, Moussa Baldé, le ministre de l’agriculture et de l’équipement rural s’est exprimé sur la situation de la Sonacos qui rencontre toutes les difficultés du monde à trouver de l’arachide pour produire de l’huile compétitive sur le marché. Selon Moussa Baldé qui se penche sur la question du journaliste Pape Biram Bigué Ndiaye : « j’expliquais que pour ce premier mois de collecte, nous sommes à presque 200 mille tonnes d’arachide et les exportateurs se sont taillés la part du lion. »



Autrement dit, le ministre estime que la compagne de commercialisation, grâce à un environnement international favorable, fait en sorte que les producteurs sont les maîtres du jeu. Ils vendent au plus offrant et, il se trouve que pour la première fois dans l’histoire du Sénégal, les producteurs arrivent à écouler leur production à même plus de 250 frs alors que l’Etat, en concertation avec tous les acteurs avaient fixé à 210 francs.



Moussa Baldé a aussi constaté des manquements concernant la campagne de cette année comparée à celle de l’année où la Sonacos, après 27 jours de campagne était à 14 mille tonnes et aujourd’hui se trouve à 4.000 tonnes. Ce qui n’est pas suffisant d’après le ministre de l’agriculture. Il explique : «ce qui se passe c’est que dans les zones sud, les gens sont en train de conditionner l’arachide. Nous espérons qu’en appliquant une réglementation stricte, les gens pourront respecter les points de collecte et les huiliers pourront s’approvisionner. »